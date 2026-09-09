Дрон почти час летал над Молдовой и Румынией: ISW объяснил, какую выгоду получает Кремль

Беспилотник (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Россия может использовать вторжение беспилотников в воздушное пространство Молдовы и стран НАТО для проверки их противовоздушной обороны и реакции Североатлантического союза. Даже если такие полеты не умышленны, Москва, вероятно, считает их выгодными.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Дрон почти час находился в воздушном пространстве Молдовы и Румынии

8 сентября российский беспилотник провел чуть меньше часа в воздушном пространстве Молдовы и Румынии. По сообщениям оборонных ведомств обеих стран, дрон типа Shahed вошел в Молдову со стороны Украины, залетел в Румынию, а затем вернулся в Молдову, где разбился близ Михайлены Веки.

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Украинский OSINT-канал утверждал, что это реактивный Герань-4, однако ISW не смог независимо подтвердить его тип. В то же время, аналитики отмечают, что официально обнародованные траектория и время полета согласовываются с версией о реактивном беспилотнике.

В последние недели Россия значительно увеличила использование реактивных дронов Герань.

Почему такие вторжения выгодны Кремлю

В ISW отмечают, что Москва, вероятно, извлекает из них выгоду даже в случае случайного нарушения границ.

По мнению аналитиков, такие инциденты заставляют НАТО сосредотачиваться на собственной обороне, ставят под сомнение надежность гарантий коллективной безопасности по статье 5 и могут удерживать государства Альянса от поддержки Украины.

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Отдельную опасность представляют более быстрые реактивные беспилотники, которые оставляют соседним странам гораздо меньше времени на реагирование. По оценке ISW, Герань-4 может развивать скорость до 450 км/ч и достигать молдавской границы из Одессы примерно за шесть минут, а румынской — за 20 минут.

Аналитики отмечают, что защита воздушного пространства становится сложнее, особенно, если силы ПВО Молдовы и НАТО реагируют на угрозы только после пересечения беспилотниками государственных границ.

Ранее, 6 сентября, силы НАТО реагировали на группу воздушных целей вблизи границ Румынии с Украиной. 3 и 4 сентября румынские военные обнаруживали беспилотники у побережья страны.

Напомним, 30 августа, во время российской атаки на Украину еще один российский беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. Он пересек государственную границу в районе Днестровска на территории непризнанного Приднестровья.

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Воздушный объект был обнаружен в 15:50. Он вошел в воздушное пространство страны со стороны населённого пункта Лиманское Одесской области. В Минобороны Молдовы отметили, что несанкционированный пролет произошел в результате российских воздушных атак по Украине.

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