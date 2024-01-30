Дрон "поджарил" склад противотанковых мин оккупантов — мощное видео

Военные ВСУ устроили огромный взрыв захватчикам.
Украинские военные 42-й механизированной бригады подразделения РУБпАК "Перун" мощно атаковали беспилотником склад противотанковых мин врага.
Видео опубликовано Сухопутными войсками.
"Наш дрон попал в склад противотанковых мин противника", — говорится в сообщении под видео.
На кадрах видно, как украинский беспилотник летит в направлении вражеской цели, а через несколько секунд склад противотанковых мин россиян уже пылает.
Напомним, Игнат объяснил, почему ПВО сбила менее половины БПЛА, которыми РФ атаковала Украину в ночь на 30 января.
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