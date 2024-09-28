Дрон попал в машину с гуманитарной помощью: на Харьковщине погиб судья

В результате удара вражеского дрона один человек погиб, еще трое получили ранения.

В поселке Казачья Лопань Харьковской области вражеский дрон-камикадзе попал в гражданский автомобиль. Водитель погиб, три пассажирки получили ранения.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"В субботу, 28 сентября вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. 61-летний водитель погиб на месте. Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям", — говорится в сообщении.

61-летний судья Верховного суда погиб в результате удара российского дрона / Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, во время удара в автомобиле также находились три пассажирки. Всех женщин с ранениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопровождающегося умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Напомним, в ночь на 28 сентября российские военные запустили по Украине 77 воздушных целей: несколько типов ракет и беспилотники Shahed. Силы ПВО уничтожили 69 дронов и две управляемые авиационные ракеты

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