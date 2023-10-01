Дрон прицельно атаковал БМП оккупантов, которая двигалась на скорости — видео

Военные попали дроном-камикадзе в российскую БМП-3 на полном ходу.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады прицельно попали дроном-камикадзе в двигавшуюся на полном ходу российскую БМП-3.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Дрон-камикадзе атаковал российскую БМП-3, которая ехала по полевой дороге. В результате попадания один из членов экипажа погиб, еще двое оккупантов получили ранения.

"Процесс и результат поражения виден с двух ракурсов – дрона-камикадзе, догоняющего БМП и попадающего в корму, и дрона-разведчика, наблюдающего за боевой операцией", – говорится в сообщении.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Россия совершенствует "Шахеды" для защиты от РЭБ.

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