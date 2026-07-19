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Дрон РФ попал в пассажирский поезд на Запорожье: людей спасли считанные минуты
Российские оккупанты снова нанесли удар по пассажирскому поезду в Запорожской области. Из-за атаки пострадала проводница.
Российские войска нанесли очередной удар дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области. Благодаря заблаговременному предупреждению от мониторинговой группы «Укрзалізниці», которая вовремя дала команду на эвакуацию, жертв среди пассажиров и железнодорожников удалось избежать.
Об этом сообщили в «Укрзалізниця».
Россияне снова атаковали поезд в Запорожской области
По предварительным данным, легкое ранение получила одна из проводниц поезда. Все усилия направлены на то, чтобы как можно быстрее оказать ей необходимую медицинскую помощь, пишут в УЗ.
Для эвакуации людей оперативно привлекли автобусы — ими пассажиров доставят в Запорожье.
В связи с инцидентом железнодорожники ужесточили меры безопасности и предупредили о возможных изменениях в логистике области.
«Безопасность пассажиров и работников железной дороги остается приоритетом, поэтому движение поездов в регионе будет под максимальным контролем наших мониторинговых групп. Обращаем внимание, что возможны трансферы с привлечением автобусов и пригородных электропоездов из Запорожья — просим обращать внимание на персонализированные уведомления в приложении „Укрзалізниця“».
Россияне атакуют поезда в Запорожской области: последние новости
Напомним, 15 мая россияне атаковали дроном пригородный поезд в Запорожской области, попав рядом с пассажирским вагоном. Локомотивная бригада успела оперативно остановить поезд и приступить к эвакуации пассажиров, благодаря чему удалось избежать массовых жертв.
Но за неимением времени два человека не успели покинуть вагон и получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.
Железнодорожники продолжают мониторить ситуацию в регионе для оперативного реагирования.