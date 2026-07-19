Дрон РФ попал в пассажирский поезд на Запорожье: людей спасли считанные минуты

Россияне ударили по поезду в Запорожской области / © "Укрзализныця"

Реклама

Российские войска нанесли очередной удар дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области. Благодаря заблаговременному предупреждению от мониторинговой группы «Укрзалізниці», которая вовремя дала команду на эвакуацию, жертв среди пассажиров и железнодорожников удалось избежать.

Об этом сообщили в «Укрзалізниця».

Россияне снова атаковали поезд в Запорожской области

По предварительным данным, легкое ранение получила одна из проводниц поезда. Все усилия направлены на то, чтобы как можно быстрее оказать ей необходимую медицинскую помощь, пишут в УЗ.

Реклама

Для эвакуации людей оперативно привлекли автобусы — ими пассажиров доставят в Запорожье.

В связи с инцидентом железнодорожники ужесточили меры безопасности и предупредили о возможных изменениях в логистике области.

«Безопасность пассажиров и работников железной дороги остается приоритетом, поэтому движение поездов в регионе будет под максимальным контролем наших мониторинговых групп. Обращаем внимание, что возможны трансферы с привлечением автобусов и пригородных электропоездов из Запорожья — просим обращать внимание на персонализированные уведомления в приложении „Укрзалізниця“».

Удар по поезду в Запорожской области, фото: Укрзалізниця

Удар по поезду в Запорожской области, фото: Укрзалізниця

Россияне атакуют поезда в Запорожской области: последние новости

Напомним, 15 мая россияне атаковали дроном пригородный поезд в Запорожской области, попав рядом с пассажирским вагоном. Локомотивная бригада успела оперативно остановить поезд и приступить к эвакуации пассажиров, благодаря чему удалось избежать массовых жертв.

Реклама

Но за неимением времени два человека не успели покинуть вагон и получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

Железнодорожники продолжают мониторить ситуацию в регионе для оперативного реагирования.

Новости партнеров