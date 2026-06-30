Дрон сам "охотится" на цель: что известно о новой версии российского "Шахеда"

Российский дрон "Герань" (иллюстративное фото) / © ГУР Минобороны

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Россияне модернизируют ударные дроны типа "Шахед" и все чаще используют модификацию под названием "Герань Сикер".

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов, известный по позывному "Флэш".

По его словам, "Сикер" - это разновидность "Шахеда", предназначенная для поиска и уничтожения важных целей. Такая опция может устанавливаться на разные версии российских "Гераней" – от второй до четвертой.

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Бескрестнов отметил, что в последнее время часто фиксируется реактивная "Герань-4 Сикер".

Камера на русском дроне.

На таких дронах установлено несколько камер, работающих в разных режимах. Также "Сикер" имеет радио MESH-модем, с помощью которого оператор может управлять беспилотником.

Главная особенность этой модификации – система автоматического распознавания цели, ее увлечения и автонаведения. По словам Бескрестнова, она работает на базе Raspberry Pi.

Специалист пояснил, что после захвата цели дрон может доводить атаку до конца уже без участия оператора.

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К примеру, если оператор "Сикера" захватит локомотив на расстоянии около километра, маломощная система радиоэлектронной борьбы на самом локомотиве уже не сможет эффективно его защитить. В таком случае алгоритмы машинного зрения могут самостоятельно довести дрон до цели.

Напомним, российские войска начали использовать на фронте новый реактивный беспилотник – это, вероятно, версия дрона «Дельта». Советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов раскрыл технические характеристики вражеской новинки.

Ранее также сообщалось, что обломки сбитых «Шахедов» или других вражеских беспилотников, которые все чаще находят на украинских пляжах и у водоемов, представляют смертельную опасность. Узнайте, почему их трогать или пытаться рассмотреть категорически запрещено.

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