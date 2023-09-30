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Дрон успешно уничтожил очередной танк оккупантов — взрывное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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Дрон успешно уничтожил очередной танк оккупантов — взрывное видео

Момент взрыва танка РФ после удара дроном /Фото: скриншот

ВСУ уничтожили еще один танк российских захватчиков.

Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев успешно отработали по вражеской технике и уничтожили очередной танк оккупантов.

Видео опубликовал СтратКом ВСУ.

На кадрах видно, как в российских танк попадает беспилотник, а через несколько минут вражеская техника просто загорается – клубы дыма поднимаются на десятки метров вверх.

Напомним, ВСУ показали фото "200-х" российских военных – капитанов и лейтенантов.

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Дата публикации
Просмотры
285
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