Дрон успешно уничтожил очередной танк оккупантов — взрывное видео

ВСУ уничтожили еще один танк российских захватчиков.
Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев успешно отработали по вражеской технике и уничтожили очередной танк оккупантов.
Видео опубликовал СтратКом ВСУ.
На кадрах видно, как в российских танк попадает беспилотник, а через несколько минут вражеская техника просто загорается – клубы дыма поднимаются на десятки метров вверх.
Напомним, ВСУ показали фото "200-х" российских военных – капитанов и лейтенантов.
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