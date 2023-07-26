Дрон за $500 уничтожил танк за $2,2 млн – мощное видео из Луганской области

В Луганской области рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировала танк Т-80 дроном.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Дрон обнаружил и уничтожил российский танк ночью.

Как отметили военные, стоимость дрона составляет $500, боеприпаса к нему – 3000 гривен, а танк, который был уничтожен – $2,2 млн.

"$500 ликвидировали $2,2 млн": ударный беспилотник уничтожил танк Т-80

Напомним, по состоянию на 26 июля потери РФ составляют 243 680 оккупантов. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 460 российских захватчиков.

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