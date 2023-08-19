"Дронов мало, вражеских целей много": военнослужащие рассказали о сложной ситуации на фронте

Батальон специального назначения "Дике поле" уже более полугода работает на Лиманском направлении, где в последний месяц особенно жарко.

На войне бойцам нужно овладевать новыми навыками максимально оперативно – от этого зависит не только выполнение боевой задачи, но и жизнь – и твоя, и твоих побратымов. О пилоте БПЛА, который научился летать, как только взял в руки пульт, в комментарии для ТСН.ua рассказали аэроразведчики одного из батальонов.

ТСН.ua пообщался с этим военным.

"В феврале 2022-го я работал за границей, в Бельгии. 24-го мама позвонила и со слезами рассказала о начале полномасштабного вторжения. Я сразу решил возвращаться", — рассказывает Даниил Новиков.

На тот момент ему было 19 лет. Дома в Полтаве была долгая история походов в военкомат.

"Сначала меня не взяли, ответили, что люди есть и много, мол, когда будет нужно — меня позовут. Я не стал ждать и уехал в Бахмут, оттуда удалось призваться", — вспоминает Данило.

Сначала он был в пехоте. Направление – Зайцево, Бахмут. Был дважды ранен: возле Зайцева у него в руках разорвался гранатомет, а в Бахмуте порубило осколками. После осколочного ранения вернулся в подразделение, уже к тому времени воевавшее на Авдеевском направлении.

"Тогда командир роты предложил мне стать оператором БПЛА. Я пришел к ребятам, нашим опытным пилотам из 53-й бригады, мне дали в руки пульт и сказали, куда лететь. Я и полетел".

Сейчас Даниил воюет в батальоне "Дикое поле". К разведывательным дронам добавились и ударные FPV-квадрокоптеры.

Военный ВСУ/Фото: Даниил Новиков

Военные ВСУ/Фото: Даниил Новиков

Коллега Даниила говорит, что тот овладел навыками управления FPV-дроном за два дня.

"Я училась летать несколько месяцев, а "Нова" один день полетел на симуляторе полетов, а на другой день уже спокойно пилотировал дроном", — с удивлением говорит его напарница Леся.

"Работали по разным целям – например, по БМП, возле которой ожидала эвакуацию группа орков. Также сбрасывали "подарки" в окопы, уничтожали разведывательные камеры, которые ставил враг для наблюдения за нашими позициями", — говорит Данило.

Но добавляет, что дроны сейчас хотя и эффективным средством уничтожения врага, но дефицитным.

"Дронов мало, а целей для работы много", — уточняет военный.

И Даниил, и его побратымы из подразделения добавляют, что каждый, стремящийся уничтожить вражескую технику и пехоту, может перечислить деньги на FPV-дроны, а пилоты позаботятся о том, чтобы они попали четко в цель.

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Первая рота батальона специального назначения "Дике поле" уже более полугода работает на Лиманском направлении, где в последний месяц особенно жарко.

Дроны-камикадзе – это мощное оружие на поле боя, поражающее не только пехоту, но и технику. Их называют самыми дешевыми снарядами, поскольку маленькая летающая мясорубка, оснащенная самодельной бомбой, по себестоимости дешевле любого артиллерийского боеприпаса. Ее меткость зависит только от сноровки пилотов, а у наших пилотов количество выпущенных камикадзе равно количеству пораженных целей.

"Мы закупаем дроны за 18 – 20 тыс гривен за штуку. Сейчас хотим закупить партию из 20 дронов. Это потенциально 20 подбитых вражеских автомобилей, БМП или танков. Надеемся на вашу помощь. Никто не победит страну, в которой каждый и каждая включены в национальное сопротивление", — объясняют украинские военные.

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