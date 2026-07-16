Дроны атаковали авиабазу в Энгельсе и Саратов

Пожарные РФ / © Associated Press

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В ночь на 16 июля в российских городах Саратов и Энгельс раздались взрывы на фоне атаки беспилотников.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их информации, жители Саратова и Энгельса сообщают о большом количестве дронов в небе и серии взрывов.

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Также в пабликах появились сообщения о звуках взрывов и пролетах беспилотников, в том числе в районе Энгельса.

Кроме того, по предварительным данным, распространенным Telegram-каналами, одной из целей атаки могла быть авиабаза «Энгельс».

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украина постепенно меняет характер войны, все активнее нанося удары по военным и энергетическим объектам далеко в тылу России.

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