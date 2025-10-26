Дроны атаковали Белгородскую дамбу – что известно в настоящее время

Дамба белгородского водохранилища / © Фото из открытых источников

Дополнено новыми материалами

Ночью 25–26 октября беспилотники атаковали Белгородскую дамбу, повредив дамбу и повлекши резкое поднятие уровня воды в реке Северский Донец.

Как сообщает Nexta Live и 16-й армейский корпус ВС Украины, это подтопило блиндажи и позиции российских войск на Волчанском направлении.

Дамба Белгородского водохранилища на карте. / © Фото из открытых источников

По информации источников, атаки на дамбу продолжались в течение ночи и утра, в результате чего уровень воды упал более чем на метр, а плотина начала активно пропускать поток. Под угрозой подтопления оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ.

Местные власти подтвердили подтопление десяти участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.

После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду.

16-й армейский корпус сообщает, что ситуация складывается не в пользу российских войск: подразделения, успевшие переправиться через Северский Донец, фактически оказались отрезанными от основных сил. В то же время, удар по дамбе значительно усложнил логистику врага и угрожает его боевым возможностям на направлении.

По мнению военных, событие создает серьезные проблемы для российских окупантов: их позиции остаются частично изолированными, что усложняет поставки, маневры и оборону на Волчанском направлении.

"Ушла вода в дом, точнее - в Северский Донец, уже есть подтверждение подтопления блиндажей российских подразделений", - добавляют в 16-м армейском корпусе.

Военные также отмечают, что из-за облетелых листьев и повреждения дамбы часть врага осталась фактически отрезанной от остальных сил, что может повлиять на их способность вести боевые действия. Ожидается, что ситуация потребует пополнения обменного фонда и перегруппировки российских подразделений.

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил, что именно его подразделение стоит за ночной атакой.

"Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента "волшебной кисти" уровень воды упал на метр. Говорят, в блиндажах у села Графовка российским военным сейчас не уютно", - отметил Бровди.

По его словам, операция получила шутливое название "Дамба, ну ты держись, если что!", а выполнили ее "Птахи" 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем.

