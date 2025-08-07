- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны атаковали НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае РФ: появилось видео
Минобороны РФ заявило, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 82 украинских БПЛА.
В Краснодарском крае России горит афипский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы и Минобороны РФ в Telegram.
Очевидцы публикуют видео пожара на НПЗ в Сети.
Губернатор Краснодарского края также сообщил, что дроны атаковали Славянск-на-Кубани, якобы пострадал один человек.
Позже Astra со ссылкой на местных жителей сообщила, что в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА горит военная часть 61 661.
Кроме того, по словам Кондратьева, атаку беспилотников отражали в акватории возле Новороссийска.
В этом городе расположен порт, Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.
10 дронов якобы сбили над Ростовской областью, 9 — над Краснодарским краем, 7 — над Волгоградской областью, 4 — над Белгородской и по 1 — над Курской и Орловской областями РФ.
Также 31 дрон якобы уничтожили над акваторией Азовского моря, 8 над акваторией Черного моря и 11 над временно оккупированным Крымом.
Российское минобороны традиционно ничего не сообщает ни об общем количестве атаковавших РФ БпЛА, ни о последствиях атаки.
Напомним, в российском городе Новороссийск прогремела серия мощных взрывов около 4 часов утра. По предварительной информации, работала система противовоздушной обороны — вероятно, по дронам и морским безэкипажным катерам.