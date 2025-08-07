Дроны атаковали НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае РФ: появилось видео

Атака дронов на НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае РФ / © скриншот с видео

В Краснодарском крае России горит афипский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и Минобороны РФ в Telegram.

Очевидцы публикуют видео пожара на НПЗ в Сети.

Губернатор Краснодарского края также сообщил, что дроны атаковали Славянск-на-Кубани, якобы пострадал один человек.

Позже Astra со ссылкой на местных жителей сообщила, что в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА горит военная часть 61 661.

Кроме того, по словам Кондратьева, атаку беспилотников отражали в акватории возле Новороссийска.

В этом городе расположен порт, Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.

Минобороны РФ заявило, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 82 украинских БПЛА.

10 дронов якобы сбили над Ростовской областью, 9 — над Краснодарским краем, 7 — над Волгоградской областью, 4 — над Белгородской и по 1 — над Курской и Орловской областями РФ.

Также 31 дрон якобы уничтожили над акваторией Азовского моря, 8 над акваторией Черного моря и 11 над временно оккупированным Крымом.

Российское минобороны традиционно ничего не сообщает ни об общем количестве атаковавших РФ БпЛА, ни о последствиях атаки.

Напомним, в российском городе Новороссийск прогремела серия мощных взрывов около 4 часов утра. По предварительной информации, работала система противовоздушной обороны — вероятно, по дронам и морским безэкипажным катерам.