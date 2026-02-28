- Дата публикации
-
- Война
- 113
- 1 мин
Дроны атаковали НПЗ под Краснодаром: там начался пожар
Пламя охватило один из резервуаров предприятия и близлежащую территорию площадью около 150 квадратных метров.
В ночь на 28 февраля в Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе после падения обломков беспилотника.
Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края РФ.
По официальной информации, в станице Новоминска вспыхнул пожар на мини-НПЗ «Албашнефть».
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте работают экстренные и специальные службы. К ликвидации пожара привлечены 39 спасателей и 13 единиц техники, в том числе подразделения МЧС РФ по Краснодарскому краю.
По уточненной информации, пламя охватило один из резервуаров предприятия и близлежащую территорию площадью около 150 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины поразили одну из ключевых нефтетранспортных инфраструктур России — нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в Татарстане.
Мы ранее информировали, что в Сети появились изображения последствий удара дронов СБУ, повторно поразивших крупнейший в Черноморском регионе РФ нефтяной терминал «Таманнефтегаз».