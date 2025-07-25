Дроны атаковали заводы РФ, обеспечивающие армию взрывчаткой: детали от ЦПД

Взрывы в России / © ТСН.ua

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В ночь на 25 июля дроны атаковали два ключевых объекта военно-промышленного комплекса России — «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае и Котовский пороховой завод в Тамбовской области.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Невинномысский завод в Ставропольском крае производит химическое сырье, в частности азотную кислоту и аммиачную селитру. Эти вещества используются для производства взрывчатых материалов, используемых в производстве артиллерийских снарядов, авиабомб и боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

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Котовский пороховой завод — одно из старейших и стратегически важных оборонных предприятий России. Завод специализируется на производстве порохов для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем.

«Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни „Град“, ни „Смерч“», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 июля в российском Невинномысске раздавались взрывы. Местные жители сообщали об атаке дронов на предприятие «Невинномысский Азот», входящее в группу «ЕвроХим». Жители Тамбовской области также слышали взрывы.

Стоит отметить, что 14 июля Генштаб ВСУ информировал, что силы обороны Украины нанесли удары по комбинату в городе Невинномысск, который производит составляющие для боеприпасов и ракетного топлива.

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