Дроны атаковали оккупантов прямо в поле – видео

ВСУ продолжают уничтожать врага.
Военные Вооруженных сил Украины прицельно атаковали солдат-оккупантов прямо в чистом поле.
Видео распространили в Сети.
На кадрах видно, как напуганные российские солдаты пытаются избежать удара дронами – однако напрасно – ведь в поле негде спрятаться.
Напомним, эксперт рассказал, могут ли россияне начать наступление на Харьков.
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