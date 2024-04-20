Дроны атаковали оккупантов прямо в поле – видео

Военные Вооруженных сил Украины прицельно атаковали солдат-оккупантов прямо в чистом поле.

Видео распространили в Сети.

На кадрах видно, как напуганные российские солдаты пытаются избежать удара дронами – однако напрасно – ведь в поле негде спрятаться.

Напомним, эксперт рассказал, могут ли россияне начать наступление на Харьков.

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