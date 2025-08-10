- Дата публикации
Дроны атаковали Республику Коми РФ, что в 2000 километрах от Украины
Республика Кому, потерпевшая удар БпЛА 10 августа, расположена в 2000 километрах от Украины.
Беспилотники атаковали Республику Коми в РФ. По данным местных жителей, удар мог прийтись на НПЗ.
Об этом сообщают РосСМИ.
Местные жители слышали взрывы над Ухтой. Скорее всего, под ударом оказалась местная нефтебаза.
Примечательно, что Республика Коми находится в 2000 километрах от Украины.
Ожидаем детали.
Российские пропагандисты заявляют, что Украина ударила «дронами польского производства». И запускали их, добавляют отчаянные россияне из Черниговской области.
Напомним, ночью 10 августа Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории предприятия из-за удара БпЛА зафиксированы взрывы и пожар.
Как известно, Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Он активно участвует в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.