Дроны атаковали Республику Коми РФ, что в 2000 километрах от Украины

Дроны ударили по Республике Коми в РФ

Беспилотники атаковали Республику Коми в РФ. По данным местных жителей, удар мог прийтись на НПЗ.

Об этом сообщают РосСМИ.

БПЛА атаковали Республику Коми в РФ

Местные жители слышали взрывы над Ухтой. Скорее всего, под ударом оказалась местная нефтебаза.

Примечательно, что Республика Коми находится в 2000 километрах от Украины.

Ожидаем детали.

Российские пропагандисты заявляют, что Украина ударила «дронами польского производства». И запускали их, добавляют отчаянные россияне из Черниговской области.

Напомним, ночью 10 августа Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории предприятия из-за удара БпЛА зафиксированы взрывы и пожар.

Как известно, Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Он активно участвует в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.