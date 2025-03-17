Дроны атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области РФ: детали

В Астраханской области РФ дроны атаковали топливно-энергетический комплекс. Есть последствия.

Об этом пишет ASTRA.

На территорию объекта упали обломки БпЛА, в результате чего возник пожар. Также известно о пострадавшем. По словам губернатора региона, ситуация якобы "контролируема", а все необходимые службы ликвидируют последствия. Он отметил, что средства РЭБ и ПВО отработали в "штатном режиме".

"Интенсивность работы неизвестных дронов растет", — добавил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее дальнобойные дроны Службы безопасности Украины разнесли две газокомпрессорные станции и ракетный склад комплексов С-300/С-400 в России.

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