Дроны атаковали важные оборонно-промышленные объекты России: детали от СНБО

Атака на Россию / © ТСН.ua

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В среду, 7 мая, дроны атаковали важные предприятия ВПК России. Под удар попали объекты армии РФ в Саранске, Туле и других городах.

Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Дата публикации 09:11, 07.05.25 Количество просмотров 5 Неизвестные дроны атаковали российский ВПК

По его словам:

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В Саранске поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

В Туле атаковано АО «Конструкторское бюро приборостроения» — один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине.

Также под атакой был «СПЛАВ» – главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России.

"Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте", - акцентировал Коваленко.

Предприятие имеет тесную связь с концерном Ростех и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.

Также были поражены два аэродрома РФ:

«Шайковка» в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в том числе Х-22;

"Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

Завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал. Оптоволокно – это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне”, – акцентировал руководитель ЦПИ.

Этот завод полностью снабжает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос о возможной остановке его работы.

Напомним, в Москве в ночь на 7 мая 2025 года прозвучал ряд взрывов.