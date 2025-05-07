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Дроны атаковали важные оборонно-промышленные объекты России: детали от СНБО
Скорее всего, предприятия и аэродромы, попавшие под удар БпЛА ночью, понесли серьезные убытки.
В среду, 7 мая, дроны атаковали важные предприятия ВПК России. Под удар попали объекты армии РФ в Саранске, Туле и других городах.
Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
По его словам:
В Саранске поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.
В Туле атаковано АО «Конструкторское бюро приборостроения» — один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине.
Также под атакой был «СПЛАВ» – главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России.
"Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте", - акцентировал Коваленко.
Предприятие имеет тесную связь с концерном Ростех и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.
Также были поражены два аэродрома РФ:
«Шайковка» в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в том числе Х-22;
"Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.
Завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал. Оптоволокно – это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне”, – акцентировал руководитель ЦПИ.
Этот завод полностью снабжает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос о возможной остановке его работы.
Напомним, в Москве в ночь на 7 мая 2025 года прозвучал ряд взрывов.