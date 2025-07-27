Дроны атаковали железную дорогу в Волгоградской области РФ — появилось видео последствий

27 июля беспилотники атаковали электроподстанцию у железной дороги в поселке Октябрьский.

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Стало известно о последствиях атаки неизвестных дронов по железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области (Россия) в ночь на 27 июля.

Об этом написал блоггер и волонтер Сергей Стерненко в Telegram .

«Российские террористы били по нашим вокзалам и пассажирским поездам. Теперь у них будет страдать железнодорожная логистика», — написал он.

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Наслідки атаки невідомих дронів по залізничній інфраструктурі у Волгоградській області Віідео Сергій Стерненко / © t.me/ssternenko

Ранее стало известно, что дроны атаковали электроподстанцию на железной дороге в поселке Октябрьской Волгоградской области России, о чем сообщал губернатор российского региона Андрей Бочаров.

Последствия атаки неизвестных дронов / © Telegram / Сергей Стерненко

Местные жители писали, что после атаки на электроподстанцию вспыхнул пожар. В соцсетях появились кадры с места инцидента.

Тем временем Москва упразднила военные парады в трех городах из-за угрозы украинских беспилотников, в том числе в Санкт-Петербурге.

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