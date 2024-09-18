Дроны дали жару по России: в Тверской области и Ярославле взрывалось и пылало

В ночь на 18 сентября в Торопце Тверской области неизвестные беспилотники разбомбили склад в более чем 400 км от границы Украины.

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18 сентября в Тверской области было взрыво настолько, что погасить пожар не удается уже несколько часов. Однако в Министерстве обороны традиционно отчитываются, что все сбили.

«В минувшую ночь пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Двадцать семь – над территорией Курской области, шестнадцать – над территорией Брянской области, семь – над территорией Смоленской области, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области», – говорится в отчете Минобороны страны-агрессорки.

Минус состав!

Неизвестные дроны вбили по Торопцу Тверской области, прямо в состав с боеприпасами и ракетами. Сколько там попаданий – неизвестно Благодаря местным, есть что посмотреть.

Что говорят местные

То же, что и Минобороны РФ, говорил и губернатор Тверской области. Игорь Руденя в половине четвертого ночи убеждал людей, что пожар в городе Торопец начался «из-за падения обломков дронов» во время работы сил противовоздушной обороны, локализация возгорания продолжается. Но местные говорят, что сначала слышали звук, характерный для пролета беспилотников, а потом произошла такая мощная вспышка, что «не было видно города».

Россияне заныли

По версии Минобороны РФ, «ничего не происходит», по версии губернатора, пожар после обломков. Однако власти решили провести эвакуацию. Такое решение, собственно, принял губернатор Игорь Руденя.

Одни обращаются к Богу и просят помощи: «Господи, спаси пожалуйста». А кому-то и «Господи, помощи» не поможет. Потому что есть деревни, которые вообще оказались отрезанными от эвакуации. А власти даже не думают эвакуировать местных оттуда.

Что удалось уничтожить?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко заявил, что именно на этом составе россияне хранили "Грады", С-300 и С-400, а также "Искандеры". Также там начинали копить северокорейские KN23.

А впоследствии российские СМИ начали кричать, что рядом с составом находилась военная часть № 54169, из которой пришлось посреди ночи эвакуировать солдат. Также там располагается еще одна воинская часть — бывшая в/ч № 55443, ныне – № 117 77 (107 арсенал ГРАУ) (ГРАУ так обозначается система условного цифро-буквенного обозначения образцов вооружения и военной техники, присваивающая Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства СССР и России – ред.).

По данным OSINT-аналитиков, на пораженном составе среди прочего были 122-мм реактивные снаряды для «Градов» и 82-мм артиллерийские мины.

Пожар не только в Тверской области

Эстафету принял еще и Ярославль. РосСМИ пишут о мощном пожаре на складе горюче-смазочных материалов, где хранилось газовое оборудование. Зарево видно за несколько километров. Причины пожара пока неизвестны.

Говорят, что там по соседству якобы загорелся автосервис, ну и огонь перевернулся на склад. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. Пострадали 4 пожарных, их госпитализировали.

Напомним, украинские Силы обороны атаковали дронами склад в Торопце, Тверская область, в 500 км от границы с Украиной. На этом складе оккупанты хранили ракеты и накапливали северокорейские KN23.

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