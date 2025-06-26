Дроны ГУР

Реклама

Украинские беспилотники Главного управления разведки (ГУР) атаковали склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061-го центра материально-технического обеспечения России в Брянске.

Об этом сообщает «Суспильне».

В операции были задействованы украинские дроны с красноречивыми названиями: «Бобер», «Баклан» и «Горизонт». Эта атака направлена на ослабление логистических возможностей русской армии.

Реклама

Напомним, спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) МО Украины «Призраки» продолжает наносить удары по российской противовоздушной обороне во временно оккупированном Крыму.

Как отмечают в ГУР, радары являются «глазами» враждебной системы ПВО, и без них зенитные комплексы становятся недееспособными. Эта операция существенно ослабляет способности русской противовоздушной обороны на полуострове.