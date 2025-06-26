ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
583
Время на прочтение
1 мин

Дроны ГУР атаковали топливные склады в Брянске — СМИ

Дроны украинской разведки атаковали российские топливные склады в Брянске.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дроны ГУР

Дроны ГУР

Украинские беспилотники Главного управления разведки (ГУР) атаковали склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061-го центра материально-технического обеспечения России в Брянске.

Об этом сообщает «Суспильне».

В операции были задействованы украинские дроны с красноречивыми названиями: «Бобер», «Баклан» и «Горизонт». Эта атака направлена на ослабление логистических возможностей русской армии.

Напомним, спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) МО Украины «Призраки» продолжает наносить удары по российской противовоздушной обороне во временно оккупированном Крыму.

Как отмечают в ГУР, радары являются «глазами» враждебной системы ПВО, и без них зенитные комплексы становятся недееспособными. Эта операция существенно ослабляет способности русской противовоздушной обороны на полуострове.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie