Дроны ГУР атаковали завод в Оренбурге РФ: чем важен объект

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

Дроны ГУР атаковали важный военный объект РФ, расположенный в Оренбурге. Речь идет о единственном в России заводе по производству гелия для ракет.

Об этом сообщают источники СМИ.

Дата публикации 08:52, 12.08.25 Количество просмотров 9 Завод в Оренбурге РФ атаковали БПЛА

Как сообщили местные жители, в районе предприятия была слышна серия взрывов. Ранее в регионе была объявлена угроза удара БПЛА.

Реклама

Известно, что завод в Оренбурге напрямую вовлечен в агрессию РФ против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.

По некоторым подсчетам, годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд кубических метров природного газа.

Ранее в Ставрополе дроны атаковали два промышленных объекта – завод АО «Монокристалл» и предприятие «Нептун», занимающееся производством систем управления для морских судов.

По их данным, в городе раздались взрывы, после чего над промышленной зоной появился густой дым.

Реклама

Перед инцидентом губернатор Ставропольского края заявил об угрозе удара беспилотников.

Впоследствии у местных медиа появилась информация, что целью стала «Монокристалл» — предприятие химической промышленности, считающееся одним из ведущих производителей сапфира для оптоэлектроники.