- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 417
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны ГУР атаковали завод в Оренбурге РФ: чем важен объект
В понедельник, 11 августа, завод в Оренбурге попал под удар БпЛА.
Дроны ГУР атаковали важный военный объект РФ, расположенный в Оренбурге. Речь идет о единственном в России заводе по производству гелия для ракет.
Об этом сообщают источники СМИ.
Как сообщили местные жители, в районе предприятия была слышна серия взрывов. Ранее в регионе была объявлена угроза удара БПЛА.
Известно, что завод в Оренбурге напрямую вовлечен в агрессию РФ против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.
По некоторым подсчетам, годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд кубических метров природного газа.
Ранее в Ставрополе дроны атаковали два промышленных объекта – завод АО «Монокристалл» и предприятие «Нептун», занимающееся производством систем управления для морских судов.
По их данным, в городе раздались взрывы, после чего над промышленной зоной появился густой дым.
Перед инцидентом губернатор Ставропольского края заявил об угрозе удара беспилотников.
Впоследствии у местных медиа появилась информация, что целью стала «Монокристалл» — предприятие химической промышленности, считающееся одним из ведущих производителей сапфира для оптоэлектроники.