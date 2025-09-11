ТСН в социальных сетях

Дроны ГУР поразили военный корабль врага возле Новороссийска: какой результат (видео)

В Черном море дроны ГУР нанесли точный удар по российскому кораблю проекта MPSV07, стоимость которого составляет около 60 млн долл.

Пораженный украинскими дронами российский корабль проекта MPSV07 / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны 10 сентября в акватории Черного моря выследили и успешно атаковали российский корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота РФ.

Об этом говорится в заявлении ГУР Минобороны.

В момент атаки спецназовцев ГУР российский корабль проводил радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где враг разместил остатки своего Черноморского флота.

Разведчики нанесли точный удар украинским боевым беспилотником в район мостика управления корабля, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи. В результате атаки уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна. Корабль выведен из строя на дорогостоящий ремонт.

Россияне ввели это судно стоимостью около 60 млн долл. в эксплуатацию в 2015 году. Всего у врага есть четыре таких корабля.

Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЕР. Судно может использоваться для обследования дна. Его мощность составляет около 4 МВт.

К слову, в начале сентября бойцы ГУР нанесли удары по военным объектам врага в оккупированном Крыму: были поражены два российских вертолета Ми-8 и судно.

В ночь на 11 сентября партизаны движения «Атеш» атаковали завод ПВО в российской Туле, уничтожили вышку связи и сняли все на видео.

