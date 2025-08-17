Дроны ГУР повредили важный железнодорожный узел в России

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

Реклама

Украинские дроны поразили важный железнодорожный узел в Воронежской области России, через который проходят эшелоны с боеприпасами и живой силой противника на временно оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщает телеканал «Киев24» со ссылкой на источники в ГУР Минобороны.

В результате удара, который был нанесен в ночь на 17 августа, поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции «Лиски» в Воронежской области.

Реклама

По информации собеседника телеканала в разведке, этой атакой удалось остановить прохождение железнодорожного транспорта через станцию. Поэтому сорвано снабжение боеприпасов и личного состава оккупационной армии.

В ГУР подчеркивают, что железнодорожная станция «Лиски» является важным железнодорожным узлом в системе логистического обеспечения войск РФ на ВОТ Украины.

Напомним, ранее в российских Telegram-каналах сообщили о ночной атаке на железнодорожную станцию в городе Лиски Воронежской области, которая считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной ветки железной дороги России. Очевидцы сообщили о по меньшей мере шести дронов, которые атаковали железнодорожный узел.