Дроны ГУР уничтожили российские РЭБ и логистику: эффектное видео

В частности, разведчики оставили врага без современного комплекса РЭБ "Поле-21".
Операторы FPV-дронов ГУР Минобороны Украины уничтожили российский военный транспорт и РЭБ на Донецком направлении.
Об этом говорится в сообщении военной разведки в Сети.
На Донецком направлении украинские спецназовцы уничтожили вражеский транспорт и средства радиоэлектронной борьбы российских войск вместе с современным комплексом РЭБ "Поле-21".
Результативная работа операторов FPV-дронов ГУР была снята на видео.
К слову, в конце декабря в Черном море бойцы ГУР посредством оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8.
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