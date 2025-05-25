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Дроны ГУР уничтожили российский поезд с горючим в Запорожской области
ГУР нанесло удар по логистике врага на временно оккупированной территории.
Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины 24 мая нанесли прицельный удар по военному эшелону российских оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в Facebook.
Во время движения поезда, на железнодорожном участке Верхний Токмак — Молочанск — Федоровка, украинские операторы ударных дронов уничтожили по меньшей мере три цистерны с горючим.
Операция проводилась подразделением активных действий ГУР МО Украины. В результате атаки существенно нарушена логистика снабжения топливом войск РФ не только в Запорожской области, но и на временно оккупированном Крымском направлении. Эти действия являются частью системной борьбы украинской разведки против военной логистики врага и направлены на ослабление боеспособности оккупационного контингента.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР показали морской дрон, поразивший два российских истребителя.