Дроны ГУР уничтожили российский поезд с горючим в Запорожской области

Взрыв / © Pixabay

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Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины 24 мая нанесли прицельный удар по военному эшелону российских оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в Facebook.

Во время движения поезда, на железнодорожном участке Верхний Токмак — Молочанск — Федоровка, украинские операторы ударных дронов уничтожили по меньшей мере три цистерны с горючим.

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Операция проводилась подразделением активных действий ГУР МО Украины. В результате атаки существенно нарушена логистика снабжения топливом войск РФ не только в Запорожской области, но и на временно оккупированном Крымском направлении. Эти действия являются частью системной борьбы украинской разведки против военной логистики врага и направлены на ослабление боеспособности оккупационного контингента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР показали морской дрон, поразивший два российских истребителя.