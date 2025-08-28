Дроны и баллистика: Игнат рассказал, на какие средства атаки Россия делает ставку

Юрий Игнат

Реклама

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал последнюю воздушную атаку России на Украину и рассказал, на какие средства нападения делает ставку противник.

Об этом он рассказал в эфире "Киев24".

По его словам, атака была близка по масштабу к предыдущей, состоявшейся 21 числа:

Реклама

"Все было подобно - и районы пусков, и количество средств. Отличалось лишь тем, что на этот раз не применялись ракеты "Калибр"".

Враг увеличил количество баллистических ракет, в частности "Искандеров" и КМ23. Последствия удара для Киева были ощутимы: столица испытала значительные разрушения, хотя сами действия противника выглядели плановыми, а не хаотичными.

Игнат подчеркнул, что Россия делает ставку на массовость:

"Мы видим наращивание количества ударных дронов, в частности типа "Шахет", и их имитаторов. Они тоже опасны, потому что могут нести взрывчатку или другой смертельный груз до пяти килограммов".

Реклама

По его словам, это позволяет России постоянно поддерживать высокую угрозу украинским городам и сохранять давление на экономику и инфраструктуру. Эксперт подчеркнул, что именно экономическое давление на Москву может вынудить Россию ограничить масштаб атак и способствовать реальным мирным инициативам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27-28 августа Россия провела вторую по масштабу воздушную атаку с начала полномасштабной войны.