2 тыс. солдат КНДР уже в боевых подразделениях: в ГУР назвали три варианта развития событий

Северокорейские военные, тренируемые в Курской области России, получают не только общевойсковую подготовку, но и обучение по управлению беспилотниками. Это делает их потенциальными инструкторами на дому, распространяя современные методы войны в Северной Корее, что может повысить военную угрозу в регионе.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии".

По его словам, разведка Украины пока не знает точных ролей, которые северокорейские военные будут выполнять в боевых действиях.

Сейчас в оперативном резерве есть 9 тысяч северокорейских военнослужащих, 2 тысячи передано в боевые подразделения. Здесь есть три варианта развития событий. Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины. Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории России., на территории Курщины. Или они останутся в оперативном резерве на второй линии обороны, что в принципе для Украины тоже составляет. опасность. Почему? Потому что это позволит уволить определенное количество российских военнослужащих, которые будут вовлечены в ведение активных боевых действий", — рассказал он.

По его словам, 2000 уже направленных военных попали в бригады морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск.

Представитель Главного управления разведки отметил, что если северокорейские военные уже интегрированы в подразделения, участвующие в боевых действиях, то они, вероятно, уже присоединились к войне. Хотя их присутствие может быть не на передовой, они все равно способствуют агрессии против Украины и становятся причастными к гибели украинских военных.

Напомним, по данным украинской разведки, на сегодняшний день из Северной Кореи в Россию перемещено более 100 артиллерийских систем и 100 баллистических ракет малой дальности типа KN-23/24.

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