Дроны и другие воздушные цели: в ВСУ рассказали детали ночной атаки

От 21:10 30 марта 01:30 31 марта 2023-го российские войска атаковали Украину не только ударными беспилотниками Shahed-136/131. В небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления — Брянской области, через Сумскую и Черниговскую области.

Силам ПВО удалось сбить девять из десяти вражеских дронов за ночь. дин – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования «Восток».

Напомним, около 22:00 четверга, 30 марта, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Сначала сирены звучали в Сумской и Черниговской областях, а впоследствии — во многих других регионах, в том числе и в Киеве. Вскоре стало известно о взрывах в Харькове.

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