Дроны и другие воздушные цели: в ВСУ рассказали детали ночной атаки

Силы ПВО сбили 9 из 10 вражеских дронов.
От 21:10 30 марта 01:30 31 марта 2023-го российские войска атаковали Украину не только ударными беспилотниками Shahed-136/131. В небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления — Брянской области, через Сумскую и Черниговскую области.
Силам ПВО удалось сбить девять из десяти вражеских дронов за ночь. дин – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования «Восток».
Напомним, около 22:00 четверга, 30 марта, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Сначала сирены звучали в Сумской и Черниговской областях, а впоследствии — во многих других регионах, в том числе и в Киеве. Вскоре стало известно о взрывах в Харькове.
Читайте также:
- Ночной террор Харькова: стало известно, чем атаковали город
- Взрывы в Запорожье: жителей предупредили об опасности
- Резников показал бронемашины Strykers и Cougars, которые США передали Украине