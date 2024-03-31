Дроны и ракеты атаковали Украину: первые подробности ночного удара

Сегодня ночью оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине.

Обо всех подробностях сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 31 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская область), 11 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков Приморско-Ахтарск, Крым), баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской области)", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя уничтожены 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Ранее стало известно, что россияне ночью атаковали Украину. Сейчас известно, что взрывы раздавались во Львовской области, а Польша поднимала в воздух истребители.

Силы обороны юга сообщили, что оккупанты активно били по Херсонщине и Одесчине.

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