Дроны и ракеты атаковали Украину: первые подробности ночного удара

ПВО сбила 9 ракет и 9 ударных беспилотников.
Сегодня ночью оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине.
Обо всех подробностях сообщили в Воздушных силах Украины.
"В ночь на 31 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская область), 11 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков Приморско-Ахтарск, Крым), баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской области)", — говорится в сообщении.
В результате противовоздушного боя уничтожены 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Ранее стало известно, что россияне ночью атаковали Украину. Сейчас известно, что взрывы раздавались во Львовской области, а Польша поднимала в воздух истребители.
Силы обороны юга сообщили, что оккупанты активно били по Херсонщине и Одесчине.
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