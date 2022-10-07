Дроны-камикадзе: почему Россия потерпела фиаско с "мопедами" и продолжится ли ракетный террор

Россияне не полагаются на "летающие балалайки" иранского производства как на "абсолютное оружие".

С иранскими дронами-камикадзе россияне потерпели "фиаско", ведь не могут положиться на них как на абсолютное оружие для ударов по Украине и вынуждены совмещать беспилотники с ракетами.

Об этом аналитик издания Defense Express Иван Киричевский написал в Сети 7 октября.

Кроме того, что-то заставило российских военных ускорить "отстрел" дронов-камикадзе. Вероятно, причина этого – исчерпывание ограниченного запаса, предоставленного Ираном.

Аналитик отметил, что под словом "фиаско" подразумевает несоизмеримо малый результат при достаточно значительных затратах ресурсов.

"Сегодня утром рашисты ударили своими Shahed-136 по Запорожью. Но для этого удара орки применили всего два "летающих мопеда", что является нетипично малым количеством", – привел пример аналитик.

Он добавил, что по состоянию на 6 октября было известно, что всего за последние 1,5 месяца россияне запустили 86 дронов-камикадзе, из которых 46 – только за прошлую неделю.

Почему россияне спешат использовать дроны-камикадзе

"Что за "аномалия" заставила орков "ускориться" с отстрелом "летающих балалаек" – не совсем понятно. Возможно, здесь причина действительно прозаическая – данные о том, что РФ могла получить от Ирана максимум сотню таких беспилотников, таки правдивы. И именно перспектива исчерпание запасов очередного "вундер-ваффе" заставила россиян нарастить объемы применения "Шахедов" по нашим городам", – предположил Киричевский.

Проблемы от этих дронов для Украины и РФ

Украинские специалисты выяснили, что дроны-камиказе оборудованы достаточно сложной электроникой, которая, в частности, не позволяет перехватывать управление БПЛА с помощью средств РЭБ. Так что единственный способ борьбы с "мопедами" – расстреливать их из "Шилки", "Гепарда" или ЗРК "Оса-АКМ".

"Похоже, даже сами россияне не полагаются на "летающие балалайки" иранского производства как на "абсолютное оружие". Поэтому, например, "комбинируют" применение дронов-камикадзе и ракет, в том числе большой дальности. Даже если тема ракетного террора выпала из медиа-пространства", – говорится в сообщении аналитика.

Так, он подсчитал, что за прошедшую неделю россияне не только запустили 46 "Шахедов", но и выполнили 20 пусков ракет разных типов, в том числе 13 баллистических.

Ракетный террор продолжится

Киричевский отметил, что 5 октября российские войска нанесли удар по Запорожью крылатыми ракетами "Искандер-К". Особенность именно этого случая состоит в том, что вражеские ракеты имели кассетную боеголовку. Хотя ракета 9М728 имеет моноблочную боеголовку.

"Вполне возможно, что россияне в экспериментальном порядке успели "нафаршировать" такие ракеты "тепловыми ловушками" типа 9В899. По всей вероятности, что орки продолжают такие конструкторские работы", — считает аналитик.

Он прогнозирует, что у российского ракетного террора в последующие недели будет сразу две задачи – не только удары по важным объектам Украины, но и проверка на прочность украинской ПВО. Однако вскоре Украина перейдет на новые ЗРК западного производства.

Иранские дроны-камикадзе

Россияне начали активно применять иранские беспилотники Shahed-136, однако это вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине. Такую оценку дают специалисты американского Института исследования войны (ISW).

Как рассказывал военный эксперт Олег Жданов, эти дроны способны лететь на дальность до 2 тыс. км. Поэтому они легко могут долететь даже до Киева, учитывая, что этими беспилотниками была атакована белая Церковь, расположенная южнее столицы.

Жданов также объяснял, что россияне начали активно запускать иранские дроны по Украине из-за нехватки ракет.

Запорожье атаковали иранскими дронами-камикадзе

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