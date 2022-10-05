Дроны-камикадзе ударили по Белой Церкви: в ОВА рассказали детали вражеской атаки

В ночь на 5 октября российская армия с юга Украины нанесла удар дронами-камикадзе по городу Белая Церковь на Киевщине.

Оккупанты агрессорки России атаковали Shahed-136 объект инфраструктуры в городе. Повреждены три здания. На месте шести попаданий дронов-камикадзе возникло возгорание.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал в эфире телемарафона "Единые Новости".

По его словам, сейчас на месте вражеской атаки предприняты все необходимые меры безопасности. Пожар удалось ликвидировать. Глава ОВА называет ситуацию контролируемой.

"Все коммуникации в городе работают. Все службы на своих местах. Единственное, органы местного самоуправления приняли решение, что один день (сегодня – Ред.) в городе организуют образовательный процесс дистанционно", – отметил глава области.

В результате вражеского удара пострадал один человек. Ее с легкими ранения госпитализировали в медицинское учреждение. "Ее здоровью и жизни угрозы нет", — подчеркнул Кулеба.

Следует заметить, что эта атака дронами Shahed-136 первая в Киевской области. По словам Кулебы, нужно длиться поверенную тревогу, атака в Белой Церкви была единственной в области.

Напомним, 5 октября россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Отаковали ракетами "Искандер-К", одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом, пострадали инфраструктурные объекты.

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