Дроны-камикадзе заходят в воздушное пространство Украины: ожидается атака "Шахедами"

Силы обороны Украины находятся на боевых постах и готовы отражать атаку противника.

Поздним вечером вторника, 21 марта, в воздушном пространстве Украины зафиксировали вражеские дроны-камикадзе. Есть высокая угроза атаки иранскими беспилотниками.

Об этом сообщил руководитель Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

"Внимание, жители прибрежных территорий — зафиксировано передвижение вражеской техники россиян на противоположном берегу водохранилища. Кроме того, в промежутке с 20.30 до 21.30 ожидается атака БпЛА "Шахед". Предварительно, эта атака не касается нашего района", - говорится в его сообщении.

Он призвал находиться в безопасных местах и зарядить мобильные телефоны.

Тем временем мониторинговые паблики информирую, что дроны летают с юга. По состоянию на 21:00 БПЛА "Shahed" заметили на территории временно оккупированной Запорожской области, а именно в Пологовском районе.

Добавим, по состоянию на сейчас в Украине спокойно, воздушной тревоги нет. В случае ее объявления пройдите срочно до укрытий.

Россия атаковала ракетами Одесскую область

Напомним, вечером, 21 марта, оккупанты ракетами атаковали Одесскую область. Взрывы раздались во время крайней воздушной тревоги. Местные СМИ ссылались на местных жителей проинформировали о запахе дыма и гари в одном из районов Одессы.

По обновленной информации РВА, одна из вражеских целей попала в жилой дом, есть потерпевшие. Россия атаковала Одесскую область истребителями Су-35.

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