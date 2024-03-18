Дроны летели несколькими волнами и делали сложные маневры: детали и последствия атаки на юг

ПВО сбило три БПЛА на юге.

Ночью против 18 марта российские войска несколькими волнами совершили массированную атаку беспилотниками типа Shahed-131/136 на южные области Украины. В регионах сработали силы ПВО. Впрочем, также произошли попадания БПЛА.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Длительная напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны по "Шахедам", которые были направлены врагом из направления Приморско-Ахтарска. Дроны выполняли сложные маневры, меняя направления движения по маршруту следования", — подчеркнули в ОК.

Отмечается, что ПВО "приземлило" три "Shahed": один в Запорожской области, а два – в Днепропетровской.

Обломки сбитого дрона упали на многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. Возник пожар. Она была оперативно ликвидирована. Прошло без пострадавших.

Тем временем в Кировоградской области произошел "прилет". В Александрийском районе повреждены частные промышленные объекты и жилые дома вокруг. В частности, взрывной волной избило крыши. Информация о пострадавших не поступала.