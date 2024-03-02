Дроны маневрировали между жилыми домами: Гуменюк назвала атаку на Одессу нехарактерной

Ночью против 2 марта российская армия совершила уплотненную атаку беспилотниками по разным направлениям, а также со сложными маневрами. В частности, вражеские дроны маневрировали между жилыми домами в Одессе.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, обычай российские атаки БпЛА растянуты во времени. Впрочем, этой ночью удар был уплотнен. Дроны в течение часа очень плотно заходили из акватории Черного моря и атаковали разные районы Одессы.

"Концентрация усилий врага была очевидна на областном центре и прилегающих населенных пунктах. Силы противовоздушной обороны работали в напряженном режиме фактически целый час. Это не очень характерная черта подобных российских атак. Обычно они растянуты во времени. Здесь же была уплотнена. над Одессой, в частности, маневрируя между жилыми домами", — рассказала Гуменюк.

Один из вражеских дронов попал в жилой девятиэтажный дом, разрушив 18 квартир, а это половина подъезда.

"С первого по девятый этаж все рухнуло. Дом панельный. Понятно, что удержать конструкцию было невозможно. Очевидно, и дрон имел усиленную боевую часть. В связи с этим была развернута еще продолжающаяся поисково-спасательная операция. Проводится разбор завалов", — говорит представитель ОК.

Кроме того, Гуменюк отметила, что враг целенаправленно отправляет дроны по маршрутам, которые предусматривают маневры между жилыми домами. Причем не над многоэтажками, а между ними.

Напомним, в Одессе во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 00:37 до 01:43, произошли взрывы. Русские атаковали город дронами. В результате удара БпЛА обрушилась часть дома в густонаселенном районе.

Спасательная операция на месте попадания беспилотника продолжается. В настоящее время шесть жителей считаются пропавшими без вести. Погибли по меньшей мере два человека, а восемь ранены.

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