Дроны маневрировали между жилыми домами: ВСУ о деталях удара по Запорожье

Ночью в зоне ответственности ОК "Юг" были уничтожены 16 беспилотников.

Ночью российская армия атаковала беспилотниками Shahed юго-восточные регионы Украины. Основной удар БПЛА враг сконцентрировал по Запорожье и области, там дроны маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.

Детали ночной атаки сообщили Силы обороны юга.

Сначала оккупанты применяли и стратегическую и тактическую авиацию, а позже направили несколько волн Shahed. Ракеты Х-22 россияне запустили из самолетов Ту-22М3 в сторону юга Одесщины. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря. Беспилотники направили по Запорожской области.

"Не удалось избежать попаданий. Враг атаковал транспортную инфраструктуру Запорожской области. Маневрирование дронов над жилыми кварталами Запорожья привело к падению обломков сбитых дронов в частный сектор", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков произошло возгорание. Взрывной волной повреждено более десяти домовладений. Пожар уже удалось ликвидировать. Кроме того, двое местных жителей получили ранения.

Кроме Запорожской области часть БпЛА заходила и на Днепропетровщину. Отдельно пара дронов из акватории Черного моря была направлена по энергетическому объекту Одесщины.

Всего в операционной зоне было уничтожено 16 беспилотников "Shahed-131/136": два – на Одесщине, три на Днепропетровщине и 11 – на Запорожье.

Как сообщалось, ночью против 28 марта россияне атаковали дронами Запорожья. Обломки вражеских беспилотников привели к возгоранию жилых домов в частном секторе. Ранения получили две местные жительницы.

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