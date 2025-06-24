Дроны массированно ударили по России: где было громко и что поражено

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Дроны неизвестного происхождения массированно ударили по России . В частности, поражен один из ключевых объектов ВПК окупантов — завод Атлант-Аэро в Таганроге.

Об этом сообщает руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Дата публикации 08:42, 25.06.25 Количество просмотров 4 Неизвестные дроны массированно ударили по России

Он иронически отметил, что в Таганроге "нечто неизвестное" прилетело в завод "Атлант-Аэро".

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"Это важный узел в российском ВПК, специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления", - отметил Коваленко.

По данным должностного лица, объект привлечен к проектам по производству дронов «Орион», комплексам РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и баражирующих боеприпасов.

Также ночью было громко в районе НПЗ «Азовпродукт» в Ростовской области, в Казани, Саратове, а также в оккупированных Джанкое и Мелитополе.

Напомним, в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение по комбинату «Атлас» в Ростовской области (РФ).

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Как отметили в Генштабе, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

«Подтверждено достижение наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар», — говорится в сообщении.