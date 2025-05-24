Дроны на оптоволокне: как Россия разворачивает производство и меняет ход войны

Дроны значительно усложнили логистику ВСУ / © Getty Images

Реклама

Россия опередила Украину в производстве и применении FPV-дронов средней дальности, в том числе и оптоволоконных моделей, оказавших значительное влияние на ход боевых действий вдоль всей линии фронта протяженностью 1200 км.

Об этом говорится в материале военного корреспондента The Times Энтони Ллойда.

По словам автора, новейшие российские беспилотники, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, уже успели нанести значительные потери как среди украинских военных, так и гражданских.

Реклама

Эти БПЛА не только поражают цели далеко от передовой, но существенно трансформируют структуру фронта, боевую тактику и моральное состояние украинских солдат. Кроме того, они серьезно усложняют логистику оборонительных сил.

В 2025 году новая угроза представляет FPV-дроны на оптоволокне, которые также используются российской армией. Они базируются на классической конструкции квадрокоптера, однако вместо радиоканала связи с оператором используют тонкую оптоволоконную нить, которая сматывается во время полета. Это делает такие дроны практически неуязвимыми для средств РЭБ, обеспечивая стабильное видеосоединение вплоть до момента попадания.

«Сочетание оптоволоконных дронов и БПЛА средней дальности создает серьезные проблемы для украинской армии, в частности, в плане подвоза подкреплений и обеспечения фронта. Только на прошлой неделе российские БПЛА атаковали украинские логистические колонны в 20 км от Краматорска — города, считающегося важной оборонной точкой на Донбассе», — отмечает автор.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в январе 2025 года 66% российской техники были уничтожены или выведены из строя благодаря ударным БпЛА разных типов.

Реклама

По его словам, наибольшая доля поражений техники врага приходится на FPV-дроны — 49% от общего количества.