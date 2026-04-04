Дроны накрыли две области в России: оккупанты считают потери

Силы обороны наносят урон оккупантам

СБС атаковали 2 хаба ударных беспилотников «Шахед» в Курской и Брянской областях. Также уничтожили РЛС из комплекса ЗРК С-400 в Феодосии, ЗРК Тор и еще большое количество военных объектов.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр».

Силы обороны уничтожили многофункциональную РЛС из состава ЗРК С-400 «Триумф», способную обнаруживать гиперзвуковые цели в 600 километрах.

Эта радиолокационная станция, на развертывание которой уходит всего 5 минут, автоматически сопровождает до 100 целей одновременно и приводит к 72 ракетам. Птицы 1 ВЦ ССС одновременно нанесли удар по ЗРК «Тор».

Комплекс находился в районе Зачатовки Донецкой области. Также под ударом оказалась зенитная установка ЗУ-23-2 в населенном пункте Лозовский в Луганской области, предназначенная для борьбы с БпЛА.

В частности, среди ряда пораженных военных объектов оказались:

логистический хаб 5А в Новополтавке, на временно оккупированной территории Запорожской области

логистический хаб 35А в Красном Поле, на временно оккупированной территории Донецкой области

временный пункт дислокации подразделений 3А в населенных пунктах Шульгинка и Беловодск на временно оккупированной территории Луганской области

командно-наблюдательный пункт и пункты сосредоточения живой силы российских 36-й отдельной мотострелковой бригады, 143-го мотострелкового полка, 160-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии в Голубицком и Великой Новоселке Беловодск и Шульгинцы (Луганская область)

склады материально-технического обеспечения и с горюче-смазочными материалами

«Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ в ночь на 4 апреля отработаны два хаба и пункты предполитической подготовки БпЛА „Шахед“ в Навле (Брянской области) и на аэродроме Халино (Курской области)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали промышленные объекты в российских Тольятти и Таганроге. Оппозиционное в Кремле агентство ASTRA, проведя OSINT-анализ, сообщило, что в Тольятти после атаки горит территория вблизи двух химических предприятий — «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот».