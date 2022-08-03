Дроны образца НАТО и с дальностью полета до 600 км: военным закупили "боевых птиц" на 400 миллионов

"Армия дронов" – это проект от Генштаба и Министерства цифровой информации – лишь недавно объявила сбор средств, и "донаты" начали прилетать не только от украинцев, но и от граждан европейских стран, Соединенных штатов, Канады, Израиля и даже Австралии.

Только за первую неделю удалось собрать на дроны аж 400 миллионов гривен. На сегодня это уже – 726 миллионов гривен. На часть этих денег уже закупили разведывательные дроны и в ближайшее время они уедут на фронт, искать позиции врага, говорится в ТСН.

В небе над Киевщиной поднимается беспилотник. Это один из 30 дронов-разведчиков DJI Matrice 300, которые Украина закупила на международные донаты. Эти "птицы" обладают искусственным интеллектом и камерами с тепловыми звездами, поэтому смогут помочь военным найти орков и днем и ночью.

Еще одни дроны Fly Eye – одни из лучших беспилотных летательных аппаратов образца НАТО. Они развивают скорость до 160 км/ч и могут залетать в тыл к врагу. Также на донаты удалось закупить и украинские многоцелевые беспилотники. Дрон UkrJet – один из дальнобойных. Он может нести груз до 20 килограммов на расстояние до 600 километров и выполнять разные боевые задания.

«Они все идут для нашей победы, они идут на восток, они идут на юг, туда, где мы противостоим врагу, мы уже приобрели 78 вот таких. Украины Юрий Щиголь.

К победе над рашистами прилагают руку не только взрослые из разных стран, но и дети. Вместо донатов они посылают свои дрошки, игрушечные. «Я вам хотел показать еще маленький дрон, который мы получили от Макса, ему 8 лет, это точно не разведывательный и не ударный дрон, он наверняка даже и не настоящий, но это говорит о том, что граждане всего мира хотят помочь Украине и даже дети помогают сейчас, отправляют свои дроны», – рассказывает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Один комплекс стоит 830 тыс. долларов. Аппаратура была получена из Польши", – рассказали ТСН.ua организаторы презентации этих беспилотных летальных аппаратов.

В целом, говорит министр, к закупке этих дронов приложили руку 74 страны. Среди них не только Украина, но и США, Канада, Великобритания, Германия, Ирландия, Франция, Швейцария, Израиль и даже Австралия. Все эти боевые птицы уже осмотрели и протестовали военнослужащие, специально вернувшиеся за ними с фронта.

«Мы приехали забрать и завтра или послезавтра отправиться непосредственно на фронт, где мы будем выискивать в первую очередь основные цели – это артиллерия противника и корректировка огня артиллерии», – говорит военнослужащий ВСУ Руслан.

Куда именно поедут дроны искать позиции окров, военные, конечно, не разглашают. Но обещают, что уже в ближайшее время хорошие новости с фронта, которые явно зафиксируют на свои камеры эти самые дроны.

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