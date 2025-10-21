Дроны остановили мощный НПЗ России в Поволжье: ключевой блок переработки выведен из строя

Удар по НПЗ России

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Поволжье, контролируемый российским нефтяным гигантом "Роснефть", был вынужден остановить первичную переработку сырой нефти после ставшей второй за последний месяц атаки беспилотника.

Об этом в понедельник сообщили источники в отрасли агентству Reuters.

Атака произошла в воскресенье. По данным источников, на НПЗ была остановлена установка первичной переработки нефти CDU-11, мощность которой составляет 18 900 тонн в сутки (около 138 540 баррелей в сутки).

Ситуация для завода усугубляется тем, что еще один основной блок, CDU-9, был закрыт еще до воскресного инцидента.

Сообщается, что первичная переработка нефти на НПЗ была прекращена в прошлом месяце после первой атаки беспилотников. По данным источников, завод может возобновить производство только в начале ноября.

В прошлом году Новокуйбышевский НПЗ переработал 5,74 млн. тонн сырой нефти, производя ключевые виды топлива, включая 1,10 млн. тонн автомобильного бензина и 1,64 млн. тонн дизельного топлива.

Представитель "Роснефти" пока не был доступен для комментариев по поводу убытков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в воскресенье подтвердил, что силы ПВО "приняли меры по борьбе с украинскими беспилотниками". Он также сообщил о временной приостановке работы местного аэропорта и предоставлении услуг мобильного интернета в регионе.

Напомним, Украина развернула масштабную дроновую кампанию против нефтеперерабатывающих мощностей России. И агентство Reuters проанализировало последствия.