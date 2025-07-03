Дроны-перехватчики для защиты от "шахедов": в ВСУ объяснили главные вызовы для Украины

Чем Украине сбивать «шахеды»

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Разрабатывая дроны-перехватчики для обезвреживания «шахедов», Украина должна учитывать, что любое средство поражения очень быстро теряет свою актуальность.

Об этом в интервью Украинскому радио сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Должны понимать один очень важный момент. С момента принятия решения или оценки ситуации и определения средства, с помощью которого будет происходить противодействие враждебным беспилотникам или другим средствам поражения, проходит время на то, чтобы создать определенные мощности, на которых должен быть выпущен этот дрон-перехватчик», — отметил он.

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По словам Тимочко, параллельно должна производиться подготовка специалистов, которые будут испытывать перехватчик, а после апробации должна происходить наработка определенной тактики его использования.

«Это тоже определенный круг людей нужно научить, подготовить, чтобы разработали какие-то алгоритмы действий его использования. Также параллельно стоит вопрос, чтобы его интегрировать в общую систему ведения боя, прикрытия, защиты. И потом, имеющие определенные наработки, опыт интегрируют его в систему противодействия. И должны научить тех бойцов, экипажи или расчеты, которые будут его обслуживать», — подчеркнул председатель Совета резервистов.

Также, как подчеркнул Тимочко, параллельно должно выстраиваться определенное количество промышленных объектов, которые будут производить, масштабировать и усовершенствовать эти перехватчики.

«А это самое важное, потому что любое средство поражения, если его постоянно недорабатывать, не изменять его тактико-технические характеристики в плане улучшения, очень быстро теряет свою актуальность», — отметил он.

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Кроме того, по словам собеседника, «эти перехватчики нужно применять так, чтобы и свои их не сбивали, не рассматривали их как враждебные цели». Также, отметил Тимочко, нужно принимать меры, чтобы враг не смог выявить их характеристики, особенности и не смог быстро адаптировать свое оружие так, чтобы сделать дроны-перехватчики неэффективными.

В то же время, как отметил Тимочко, не следует забывать, что дроны-перехватчики только один элемент общего комплекса противодействия «шахедам». Кроме них есть еще «классические виды борьбы, эшелонированные системы противовоздушной обороны различного радиуса действия».

«Это и авиация разных типов — от легкомоторной до армейской или штурмовой авиации. Это и системы радиоэлектронной борьбы, системы разведки, системы раннего обнаружения пусков противника. И тогда на каждый вражеский дрон найдется свое противодействие в зависимости от того, как его применяет противник. То есть пытается ли он его применить, скажем, для удара с максимальных высот или сверхнизких высот, или этот дрон является осколочным, или фугасным, или как его используют в плане точности нанесения ударов. Просчитать его маршрут. Это очень и очень серьезная работа, требующая участия многих специалистов», — подчеркнул глава резервистов.

Ранее сообщалось, что в Украине придумали, как противодействовать российским нашествиям «Шахедов».

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