Дроны помогли Украине переломить ход войны: в Politico назвали скрытую опасность

Беспилотник (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Украина в значительной степени изменила ход войны благодаря массовому и эффективному использованию беспилотников. В то же время, дроны не являются универсальным оружием и не могут самостоятельно обеспечить победу.

Об этом говорится в материале Politico.

Украинские беспилотники атакуют российские корабли, нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные терминалы, военные объекты и целые в глубине территории РФ. Их применение позволяет наносить значительный ущерб на больших расстояниях при сравнительно невысокой стоимости.

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В частности, по данным, приведенным в материале, в течение нескольких дней украинские силы поразили десятки российских судов и военных объектов в оккупированном Крыму и на юге Украины.

Успехи Киева ужесточили призывы к европейским странам НАТО активнее вкладывать средства в производство беспилотников. Некоторые уже называют их «чудо-оружием», способным самостоятельно изменить обороноспособность государств.

Однако авторы Politico предостерегают от чрезмерной веры в дроны. Они остаются одним из элементов современной армии и не могут полностью заменить корабли, авиацию, артиллерию, ракеты и другие традиционные системы вооружения.

В качестве примера в материале приводят ситуацию в Черном море. Украина смогла оттеснить российский флот от его западной части и защитить гражданское судоходство, но не установила полный контроль над морем, поскольку не имеет собственного полноценного флота.

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Беспилотники могут наносить противнику потери, проводить разведку и выполнять логистические задачи. Однако для содержания территории, перевозки войск и поставки вооружения нужны и другие средства.

В НАТО признается, что война в Украине значительно ускорила развитие беспилотных технологий. В то же время армии уже работают над системами противодействия дронам, в частности, лазерным и микроволновым оружием.

Поэтому беспилотники должны быть интегрированы в общую военную систему как разведывательные средства, носители вооружения и элементы логистики, а не рассматриваться как замена всего остального арсенала.

Politico отмечает, что попытки сэкономить на традиционном вооружении из-за чрезмерной веры в дешевые дроны могут быть опасны. В таком случае преимущество получит Россия, активно развивающая беспилотные системы и средства борьбы с ними.

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Ранее сообщалось, что советник президента Украины Сергей Безкрестнов "Флэш" сообщил, что впервые было зафиксировано управление российскими беспилотниками "Молния" из-за дрона "Гербера".

Мы ранее информировали, что Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил об испытаниях новых средств радиоэлектронной борьбы для противодействия реактивным «Шахедам».

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