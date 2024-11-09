Дроны поразили химкомбинат в РФ, производящий порох и боеприпасы: кто стоит за атакой

В ночь на 9 ноября в Тульской области РФ прогремели взрывы. В регионе жаловались на атаку беспилотников.

Об этом ТСН.ua сообщили источники в СБУ.

"Дроны СБУ и ССО поразили Алексинский химкомбинат, производящий для войск РФ порох и боеприпасы. Химкомбинат входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК. С 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу, а в 3 ночи тульчане начали писать об атаке на химкомбинат, взрывах и движении пожарных машин, направлявшихся к месту возгорания", — сообщил собеседник издания.

Напомним, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что ночью над регионом якобы удалось отбить атаку дронов. В Сети в это время сообщалось, что под атаку беспилотников попал Алексинский химкомбинат.

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