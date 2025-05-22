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Дроны поразили завод по производству ракет и снарядов в Туле: второе попадание за месяц
Кроме производственного цеха, огонь охватил также электроподстанцию предприятия.
В ночь на 22 мая дроны поразили оборонное предприятие в российском городе Туле, которое входит в структуру «Ростеха».
Об этом сообщили источники Astra в экстренных службах этого региона РФ.
В результате атаки дронов вспыхнул пожар в одном из цехов научно-производственного объединения (НПО) «Сплав». Это ведущее российское предприятие по разработке и выпуску реактивных систем залпового огня (РСЗО), тяжелых огнеметных систем (ТОС), а также снарядов к ним, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет.
Кроме производственного цеха, огонь охватил также электроподстанцию предприятия.
Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин присудил четырем сотрудникам «Сплава» премии имени маршала Жукова в области создания вооружения и военной техники.
Это предприятие уже второй раз за месяц становится объектом атаки дронов.
В ночь на 7 мая местные жители сообщали, что после взрывов в Туле начался сильный пожар в районе, где расположен «Сплав» и АО «Конструкторское бюро приборостроения», которое разрабатывает высокоточное управляемое оружие.
Напомним, 22 мая беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России.