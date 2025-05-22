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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Дроны поразили завод по производству ракет и снарядов в Туле: второе попадание за месяц

Кроме производственного цеха, огонь охватил также электроподстанцию предприятия.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака дронов по России

Атака дронов по Роси / © ТСН.ua

В ночь на 22 мая дроны поразили оборонное предприятие в российском городе Туле, которое входит в структуру «Ростеха».

Об этом сообщили источники Astra в экстренных службах этого региона РФ.

В результате атаки дронов вспыхнул пожар в одном из цехов научно-производственного объединения (НПО) «Сплав». Это ведущее российское предприятие по разработке и выпуску реактивных систем залпового огня (РСЗО), тяжелых огнеметных систем (ТОС), а также снарядов к ним, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет.

Кроме производственного цеха, огонь охватил также электроподстанцию предприятия.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин присудил четырем сотрудникам «Сплава» премии имени маршала Жукова в области создания вооружения и военной техники.

Это предприятие уже второй раз за месяц становится объектом атаки дронов.

В ночь на 7 мая местные жители сообщали, что после взрывов в Туле начался сильный пожар в районе, где расположен «Сплав» и АО «Конструкторское бюро приборостроения», которое разрабатывает высокоточное управляемое оружие.

Напомним, 22 мая беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России.

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