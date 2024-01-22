Дроны приостановили работу топливного комплекса в Усть-Луге на несколько недель или месяцев — Reuters

Известно также, что в результате инцидента были повреждены два водохранилища и насосная станция.

"Хлопок" в России приостановил работу крупного газового хранилища на побережье Балтийского моря. В результате ночной атаки беспилотников СБУ нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области РФ вышел из строя на неопределенный срок.

Об этом сообщает Reuters.

Вероятно, российская компания "Новатек" возобновит свою масштабную деятельность только через несколько недель или даже месяцев.

Отметим, компания 21 января заявила, что в настоящее время некоторые операции на терминале по отгрузке топлива в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе приостановлены. Такое решение было принято в результате масштабного пожара, возникшего на объекте.

После атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

Россияне вынуждены опрокидывать еще больше установок ПВО с фронта в защиту тыла.

Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов.

Позже стало известно, что ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге 21 января – спецоперация Службы безопасности Украины.

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