Дроны пытаются обходить ПВО: Гуменюк рассказала о тактике врага

Российские войска пытались этой ночью снова направлять маршруты своих беспилотников таким образом, чтобы разоблачать и обходить системы ПВО. Эта ночная атака была менее мощной, чем предыдущая.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, даже такая не очень мощная по сравнению с другими ночная атака может быть предвестником последующих ударов, когда враг соберет определенную информацию.

"Мы уже акцентировали внимание, что после уничтожения А-50 у врага есть проблемы с получением информации, в результате чего они активизируют деятельность беспилотных разведчиков. Опасность Черного моря сохраняется до тех пор, пока враг держит ракетоносители, снаряженные ракетами типа "Калибр". Общий залп носителей, которые они хоронят в бухтах, сейчас учитывается как 50", — подчеркнула представитель ВСУ.

Гуменюк рассказала, что перед предварительной массированной ракетной дробной комбинированной атакой враг вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, пробывший в Черном море на протяжении всей атаки, и остался на утро — как обстрел закончился, а затем завелся в пункт базирования снова. Впрочем, использование "Калибров" не было зафиксировано.

"Вполне вероятно, что такой же маневр они проводили и перед этой массированной атакой, и тогда они снова выводили подводные ракетоносители, возможно, для отвлечения систем ПВО", — подытожила Гуменюк.

Как сообщалось, ночью 30 марта ВС РФ оттаивали Украину дронами и ракетами. Были зафиксированы пуски 12 БпЛА "Shahed-136/131" и четыре ракеты С-300/С-400.

К слову, минувшей ночью, 29 марта, РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 84 дрона и ракеты.

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