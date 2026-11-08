Дроны РФ попали в многоэтажку и гостиницу: в Кременчуге вспыхнули пожары

Взрыв (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

Российские войска атаковали Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками. В городе зафиксировали попадание на двух локациях — поврежден многоквартирный дом и здание отеля. На обоих объектах возникли пожары.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.

Реклама

По его словам, в результате атаки вражеских БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом, в котором вспыхнул пожар.

Реклама

Еще одно попадание зафиксировали в здании гостиницы. Там тоже возникло возгорание.

На места ударов направили все соответствующие службы, работающие над ликвидацией последствий атаки.

Пока масштабы разрушений и информацию о возможных пострадавших уточняют. Данных о количестве травмированных пока нет.

По состоянию на 21:30 известно о четырех пострадавших. К медикам обратились еще три человека. Им предоставили помощь на месте.

Реклама

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и более 160 ударных беспилотников. Под ударом оказались Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр и ряд областей.

В результате обстрелов погибли и ранены, также зафиксированы повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация сложилась в Днепропетровской области, где более 600 тысяч потребителей в пяти районах остались без электроснабжения.

Новости партнеров

Новости партнеров