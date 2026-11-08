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Дроны РФ попали в многоэтажку и гостиницу: в Кременчуге вспыхнули пожары
В Кременчуге после российской атаки вспыхнули пожары на двух объектах. На местах ударов работают экстренные службы, а информацию о последствиях и возможных пострадавших еще устанавливают.
Российские войска атаковали Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками. В городе зафиксировали попадание на двух локациях — поврежден многоквартирный дом и здание отеля. На обоих объектах возникли пожары.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.
По его словам, в результате атаки вражеских БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом, в котором вспыхнул пожар.
Еще одно попадание зафиксировали в здании гостиницы. Там тоже возникло возгорание.
На места ударов направили все соответствующие службы, работающие над ликвидацией последствий атаки.
Пока масштабы разрушений и информацию о возможных пострадавших уточняют. Данных о количестве травмированных пока нет.
По состоянию на 21:30 известно о четырех пострадавших. К медикам обратились еще три человека. Им предоставили помощь на месте.
Напомним, в ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и более 160 ударных беспилотников. Под ударом оказались Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр и ряд областей.
В результате обстрелов погибли и ранены, также зафиксированы повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация сложилась в Днепропетровской области, где более 600 тысяч потребителей в пяти районах остались без электроснабжения.