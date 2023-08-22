"Дроны с клешнями воруют раненых": кадыровцы выдали очередной бред о войне в Украине

Российский оккупант пожаловался на "Бабу Ягу", с помощью которой украинские военные якобы "воруют" раненых захватчиков. Кадыровец рассказал, что такое прозвище дали беспилотнику, якобы способному унести на себе человека.

Военный преступник заявил, что россияне не могут сбить "Бабу Ягу", потому что российские системы радиоэлектронной борьбы не действуют на дрон. Об этом сообщает Telegram-канал "Бутусов Плюс" со ссылкой на росСМП.

Кадыровец рассказал кремлевским средствам массовой пропаганды, что оккупанты сами дали беспилотнику прозвище "Баба Яга". Захватчик издал, что БПЛА, размером с человека, способен нести до четырех 82 мм и до двух 120 мм мин. При этом захватчик жалуется, что дрон работает исключительно в ночное время, потому что днем его легко обнаружить и сбить из-за громкого бензинового двигателя.

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Апогеем пропагандистской легенды об украинских дронах стала "страшилка" кадыровца о "похищении" раненых оккупантов "Бабой Ягой". Захватчик рассказал, что БПЛА оборудован специальными клешнями, которые могут хватать человека.

"Такие самые большие дроны, только немного модернизированные, ранее противник использовал на Запорожском направлении для того, чтобы воровать наших раненых. На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он ухватает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него" – выдал кадыровец.

Также оккупант пожаловался, что российские системы РЭБ на Бабу Ягу не действуют, поэтому уничтожить дрон можно только из стрелкового оружия или гранатомета. Однако и в этом случае оккупанты бессильны. Кадыровец добавил, что украинские военные якобы прикрепляют пластины от бронежилета к "Бабе Яге", из-за чего дрон труднее сбить.

Напомним, ранее российская пропаганда выдала очередную порцию бреда о том, что Украина использовала "боевую саранчу" для уничтожения посевов в псевдореспублике "ЛНР" и некоторых регионах России.