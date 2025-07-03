Дроны с ШИ или на оптоволокне: эксперт назвал ложную стратегию в гонке с Россией

Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский

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Дрон на оптоволокне нуждается в пилоте, который им управляет, а с искусственным интеллектом может использоваться автоматически, поэтому то, что Украина пытается догнать РФ по дронам на оптоволокне, — стратегически неправильное решение.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал бывший офицер воздушных сил, заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

По его словам, Украине нужно двигаться непосредственно в направлении дронов с ИИ, ведь тогда один пилот может управлять одновременно 20 дронами.

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«А дроном на оптоволокне управляет один пилот и на выполнение задания ему нужно около 20 минут с развертыванием и сворачиванием рабочего места. И здесь нужно понять: один пилот и 20 минут или 1 пилот и 20 дронов, выполняющих одновременно боевую задачу в определенном секторе», — объяснил эксперт.

Поэтому следует в процессе разработки дронов-перехватчиков искать решения в автоматизации.

«То есть долет до сектора в автоматическом режиме — на автопилоте, затем в секторе автоматический поиск цели, захват цели и дальше оператор принимает решение или перехватывать эту цель или искать другую. Это все, что должен сделать оператор», — объяснил специалист.

Украина должна победить Россию благодаря технологиям, считает эксперт. Для этого следует развертывать программы производства в сотрудничестве с партнерами.

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Здесь надо расширять наши возможности. Уже есть договоренности с Германией о развертывании программы строительства и дальнобойных ракет, и дронов, предусматривающих тактическую глубину 2,5 тыс. км. При финансировании и масштабировании этих возможностей мы сможем наносить решительные удары по территории РФ», — отметил Храпчинский.

США заморозили военную помощь Украине: что дальше

Эксперт также прокомментировал ситуацию с противовоздушной обороной Украины в связи с решением США заморозить военную помощь Украине.

«У нас становится больше собственных средств, которыми можем работать по враждебным целям. И мы не ограничены в использовании этого оружия со стороны западных партнеров. Вспомним, как Украина просила дальнобойное оружие, а потом начала производить собственное. То же нужно делать с противовоздушной обороной», — отметил специалист.

Речь не идет о создании Patriot или SAMP/T, но точечные решения должны помочь Украине сформировать основную ударную силу против БПЛА.

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Украина должна разработать пространную эшелонированную систему ПВО, которая будет качественно работать и позволит активно выявлять и сбивать любые воздушные цели. В частности, речь идет о классической радиолокационной системе — пассивной, активной, а также дополнительных датчиках.

«И все это должно формировать радиолокационное поле, которое позволит не только видеть воздушную цель, а в режиме реального времени передавать ее координаты на средства поражения, которые будут с определенными элементами вычисления, чтобы производить расчет баллистики, когда начинать стрелять», — сказал Храпчинский.

По мнению Храпчинского, внедрение системы распределенного перехвата воздушных угроз с привлечением автоматизированных турелей, дронов-перехватчиков и легких зенитных ракет создаст настолько эффективную защиту, что применение дронов-камикадзе типа «Шахед» потеряет смысл.

По словам Храпчинского, Россия в будущем столкнется с таким интенсивным противодействием со стороны Украины, что применение дронов-камикадзе станет неэффективным. Даже сейчас, когда Украина налаживает производство дронов-перехватчиков, очевидно, что противник будет пытаться адаптироваться — в частности, повышая скорость беспилотников или меняя тактику. В ответ на это Украина должна не ограничиваться простым перехватом в воздухе, а внедрять инновационные подходы, включая использование реактивной тяги.

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Такой стратегический подход лишит врага возможности предусмотреть направление развития украинских технологий. В результате Россия не будет знать, как модернизировать свои дроны, а инвестиции в эту сферу могут оказаться бесполезными, поскольку созданные заводы не будут просто отвечать новым вызовам на поле боя.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: США ПОЯСНИЛИ СИТУАЦИЮ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ВООРУЖЕНИЯ УКРАИНЫ! ЧТО же ПРОИСХОДИТ?

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